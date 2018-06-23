В полной боевой! Как отражают атаки пехота и танкисты на Передовой

Комроты танкового батальона Королевской бригады Роман команду “Заводи” отдавал сотни раз.

Когда началась война, он еще учился в академии сухопутных войск, поэтому на фронт попал сразу после учебной парты.

К тому времени за минскими договоренностям, танки отвели от передовой. И Роман ушел в бой с собратьями из батальона как пехотинец во время освобождения села Южное под Горловкой в ​​прошлом месяце.

Вячеслав тот же наводчик с экипажа Романа, который вместе с командиром взял в руки автомат в Южном.

Мужчина признается, стрелять из танка было бы эффективнее, но должны придерживаться политических договоренностей. Побывав под первым обстрелом, почувствовал, что волнуется пехота ежедневно.

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Виталий один из немногих в танковом батальоне, кто прошел весь боевой путь этой войны. В июле 2014-го получил ранения в Зеленополье, но продолжил службу.

Признается, после отвода боевых машин от передовой, личный состав начал забывать, что такое настоящая война. Поэтому сам пошел с автоматом в Южное и несмотря на обстрел вел огонь вместе с собратьями.

Ранения – два осколка в ногу и пулевое ранение в руку. На теле Василия эта война оставила памятные рубцы.

Но несмотря на это, он вместе с собратьями на Донбассе ждет команду идти вперед.

К слову, Факты писали, что заставит Путина уйти из Донбасса.

Опубликовано Июнь, 23 в 20:49



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