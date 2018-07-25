В Украине могут исчезнуть верхние полки в поездах – почему и на что заменят

Поезд Ужгород – Лисичанск. Полтора десятка вагонов. На любой вкус и запах. Проводники гоняют курильщиков. А семья из Лондона готовится ко сну. Залезть на верхнюю полку даже юной Симоне проблема. Помните? На столик нельзя. Но тут в купейном вагоне лестниц наверх нет.

Безопасный путь – загадка даже для начальника поезда. Другие пассажиры в коварном “удобстве” столика уже даже убедились. Но свой путь наверх не меняют. Вторая проблема – семьи с Британии, как спать сверху и ночью не упасть. О ремнях безопасности услышали впервые. От нас.

Начальник поезда рассказывает – “группа риска” в вагоне не дети. Чаще всего падают с полок взрослые мужчины. Пассажиры готовятся ко сну. Мы лично спрашиваем о поясах.

Смотрите: В Конотопе может исчезнуть единый коммунальный транспорт

У министра инфраструктуры идея за 5 лет вообще отказаться от плацкартных вагонов. В Укрзализныце за этот же промежуток времени хотят увеличить количество дневных поездов. Но пока из-за старых вагонов и недисциплинированности пассажиров – говорить о безопасности сложно.

Только в прошлом году страховая компания выплатила компенсацию почти сотне пассажиров, травмы в вагонах и на перронах. И это только те, кто обратился, кто сумел доказать, что пострадал.

К слову, чем можно пообедать в поездах Укрзализныци – новое меню и цены.

Опубликовано Июль, 25 в 17:25



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.