В Украине заканчиваются запасы хлора: в каких городах могут отключить воду

Склады единственного предприятия в Украине, которое производит жидкий хлор, пустые. В прошлом месяце Днепроазот остановил производство, здесь говорят из-за резкого повышения тарифов на газ.

Запасов хлора на водоснабжающих предприятия страны хватит на несколько недель. В Днепре – на 10 дней. Днепряне говорят – вода в кранах и так низкого качества, а если ее еще прекратят хлорировать, то и руки страшно мыть.

В Днепре хлор планируют покупать за рубежом. Сейчас городские власти заключили договор на 4 млн грн. Зарубежный хлор вдвое дороже отечественного.

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Чиновники уверяют: цена на воду в ближайшее время не возрастет. А ее качество от импортного хлора не ухудшится.

Пока чиновники рассчитывают риски для страны от остановки Днепроазота, который является частным предприятием и монополистом в этой сфере, часть украинских городов уже пытаются перейти на обеззараживание воды солью, а не хлором. Луцк, Житомир уже давно вкладывают в это деньги. Киев, Харьков имеют долгосрочные запасы хлора.

А вот в Черкассах денег на покупку хлора из Европы – нет. Так, если там закончатся запасы, коммунальщики обещают подвозить воду почасово.

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Опубликовано Июль, 15 в 15:22



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