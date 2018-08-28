В Украине вырастут цены на электронику и бытовую технику

Нацвалюту продолжает лихорадить. Сегодня утром за доллар просят от 28 грн до 28 грн 15 коп.

Поэтому в очередной раз будут расти и цены. В частности, на электронику и бытовую технику.

В сетях магазинов говорят: тот товар, который уже на складах продавать будут по старой цене, а вот новинки могут прибавить в стоимости пропорционально колебания курса.

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В пунктах обмена валют в настоящее время без очередей. Работники говорят: последние недели менять деньги были больше желающих. Поэтому, собственно, валюта – есть, а паники – нет. Поток клиентов даже немного уменьшился.

Кстати, расходы Нацбанка на поддержку курса с 2011 по 2014 год составили $40 млрд.

Опубликовано Август, 28 в 14:03



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