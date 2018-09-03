В Европу за 600 грн: все о новом лоукостере Ryanair

В Украину, наконец, со второй попытки зашел лоукост Ryanair. Европейская бюджетная авиакомпания будет летать из Украины в десятки стран и в обратном направлении.

Борт ирландского лоукоста прибыл в столичный аэропорт Борисполь из Берлина. Первых пассажиров встречали пафосно – устроили водяную радугу и символическое перерезание красной ленты.

Пассажиры в восторге от стоимости билетов. На этот рейс их начали продавать в апреле. Первые по 27 евро, потом цена немного выросла. Тогда как другие авиакомпании продавали билет втрое больше.

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С Киева в Берлин Ryanair будет летать четыре раза в неделю. Также, на самолетах этой авиакомпании можно будет из Киева улететь в шесть городов Польши, а также в Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию. Летать Ryanair будет и из Львова в Германии, Польшу и Великобританию.

Ранее стало известно, что Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими аэропортами о начале полетов летом 2019 года.

Опубликовано Сентябрь, 03 в 19:57



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