Вахтангу Кикабидзе 80! Лучшие роли и песни

В его карьере было более полусотни ролей. А самая известная – пилота Валико из фильма “Мимино”. Сегодня 80 лет Вахтангу Кикабидзе. Легендарный грузинский актер, певец, сценарист и режиссер. Более 50 лет он отдал сцене, которую не оставляет и до сих пор.

Последовательный друг Украины, он не раз выражал уважение нашим защитникам, воюющих на Востоке. Путина называет “политиком черной силы и захватчиком”. Уже более 10 лет не выступает в России. А вот сцену, несмотря на почтенный возраст, не оставляет до сих пор.

Провинциальный летчик Валико по прозвищу Мимино из небольшого городка на востоке Грузии – с большими мечтами о не менее большой авиации. В исполнении Вахтанга Кикабидзе, он сразу стал любимцем миллионов.

И хотя в карьере грузинского актера было более полусотни ролей, именно экспрессивный, порой смешной Валико стал его визитной карточкой и принес Кикабидзе всесоюзное признание.

Параллельно с кинематографической карьерой Кикабидзе, активно, развивалась и поющая. Он выполнил более тысячи песен и выпустил несколько десятков пластинок. Однако самой популярной композицией в его исполнении уже почти 40 лет остается философская Мои года – мое богатство.

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Известный Кикабидзе и своей гражданской позицией. Он последовательно осуждает захватническую политику Москвы. После агрессии Кремля против Грузии в августе 2008-го актер отказался от российского ордена Дружбы. Тогда же отменил свои концерты в России и больше туда не ездил.

А годом позже – выпустил песню Разочаровали – антивоенное обращение к русской интеллигенции, которая во время кремлевской агрессии трусливо молчала, не поддержав грузинских коллег.

Когда российская агрессия повторилась, но уже в Украине, Кикабидзе не смог оставаться в стороне. Не раз выражал уважение нашим защитникам, воюющих на Востоке. А во время Революции Достоинства говорил о том, что мечтал стоять на Майдане бок о бок с украинцами.

Уже 10 лет твердо Кикабидзе уверен – политика и культура не могут быть в стороне.

Из-за пылкого темперамента о романтических похождениях актера ходили легенды еще в советское время. Однако уже более 50 лет Кикабидзе остается со своей женой, в прошлом примой-балериной Тбилисского театра. Он встретил ее на гастролях в Будапеште и, как позже признался – влюбился с первого взгляда.

Такие же пылкие чувства у артиста и к сцене, которой отдал более полувека. И которую, несмотря на почтенный возраст, не оставляет до сих пор. В 2015 состоялся его тур по Украине, посвященный памяти Героев Небесной Сотни. И сейчас, свои 80 Кикабидзе отпразднует юбилейным концертом в родной Грузии.

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Опубликовано Июль, 19 в 14:27



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