Убивают людей и экологию: чем в Украине обрабатывают урожаи

Овощная опасность: ходить на рынки и в магазины за картошкой, огурцами или помидорами без специальных устройств сейчас не стоит. Лучше брать их с собой и побольше, чтобы проверять качество продукции.

И вопрос не только в количестве пестицидов, а в их качестве. Сейчас на украинском рынке 25% химикатов – это подделка и чем обернется потребления опрысканных ними овощей – неизвестно.

Это опасно не только для здоровья – фермеры, которые покупаются на дешевизну, теряют урожаи.

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Ситуация на рынке препаратов для приусадебных участков еще хуже. Каждый 4 из 5 пестицидов – подделка. Под наиболее известными названиями продают неизвестные химические соединения. Последствия использования – непредсказуемы.

К слову, украинцы активно приобщаются к молекулярной кухни. Технология не нова, но наши рестораны только начинают вписывать странные блюда в свои меню.

Опубликовано Август, 01 в 10:51



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