Убийственная жара в Японии и внезапная зима во Франции – мир накрыли погодные катаклизмы

Мир страдает от природных катаклизмов. Больше всего не повезло на этой неделе Японии. Не успела страна оправиться от наводнений, унесших за собой более 200 жизней, как в страну пришла жара. Что затрудняет восстановление Японии от обильных ливней.

Число жертв наводнений в Японии не менее 220. Еще 21 человек считается пропавшим без вести. Почти 200 домов уничтожены полностью. Тысячи повреждены и затоплены. В некоторых районах Японии за несколько дней выпало более метра осадков. Убытки от стихии почти $400 млн.

Восстановительные работы после наводнений в пострадавших районах усложняет сильная жара, которая убила 14 человек. Более 30 местных жителей и волонтеров доставлены в больницу с тепловым ударом. Температурный рекорд – 39 градусов. В столице, Токио, температура повысилась до 34-х.

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От ливней страдают несколько районов Китая. Разрушенна инфраструктура многих городов. Улицы превратились в реки. В центральных провинциях – ливни. Около 100 тыс жителей временно эвакуированы. Власти рекомендуют населению меньше времени проводить на улице.

А вот во Францию ​​на несколько часов вернулась зима. На западе страны – выпал густой град размером с теннисный мяч. Куски льда побили здания и нанесли ущерб виноградникам. Град принесла с собой гроза, которая пронеслась над регионом в сопровождении сильного ветра. В пригородах поломало деревья.

Под одним из них погиб человек. В регионе объявили оранжевый уровень опасности. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода еще ухудшится.

К слову, после сильного ливня Хмельницкий ушел под воду.

Опубликовано Июль, 17 в 14:43



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