Убийство полицейского в Киеве: кем был и за что с ним расправились

Пока полиция официально молчит, журналисты раскопали – убитый накануне действительно служил в рядах Нацполиции. Это Дмитрий Глушак. Дерзкое преступление произошло в середине дня во дворе многоэтажки. Тело погибшего нашла женщина, она же и вызвала милицию.

Местные жители с журналистами немногословны.

Полицейским же удалось допросить очевидцев.

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Копы весь день прочесывали квартиры и просматривали камеры видеонаблюдения. Говорят, стреляли дважды. Есть версия, что и убийц было двое. Пули, пробив сиденье, смертельно ранили водителя. От травм он погиб на месте.

Погибший сидел за рулем машины. Как сообщают наши коллеги из Чрезвычайных новостей, полицейский из машины вел наблюдение. То, что автомобиль не местный, подтверждают жители.

Автомобиль забрали на экспертизу. Убийство пока квалифицируют по двум статьям. С корыстных побуждений и разбойное нападение. Ведь у погибшего не нашли мобильного телефона.

К слову, на улице Братиславской в Киеве, возле больницы скорой помощи, около 00.15 ночи таксист на ВАЗ 2107 сбил пешехода и протащил его еще около 50 метров.

Опубликовано Июль, 06 в 11:03



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