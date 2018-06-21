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ВДНХ в Киеве: бассейн, парк качелей, контактный зоопарк и бесплатный вход

Лето пришло, а ты не знаешь где спрятаться от жары и скуки? На ВДНХ открыли целый городок развлечений. Здесь предлагают рекордное количество развлечений для семейного отдыха. К тому же вход в парк бесплатный.

Территория развлечений занимает почти 300 га. Ежегодно здесь увеличивают количество локаций для отдыха. Сегодня их почти 40, на любой вкус. Бешеный спрос получил парк качелей во фруктовом саду и Театр марионеток.

Есть на ВДНХ и выставка тропических бабочек, где собрано 30 видов со всего мира. Здесь можно увидеть полный цикл жизни крылатых, от гусеницы до появления настоящей бабочки.

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Каждые выходные в парке проходят фестивали и интерактивные мероприятия. Есть кинотеатр, галерея современного искусства, детский лагерь и бассейн.

Удобнее и быстрее исследовать все развлечения ВДНХ на колесах. Прокат велосипедов и электротранспорта работает ежедневно. А вот пополнить силы помогут вкусные рестораны и фуд-корты. Парк развлечений открыт 7 дней в неделю и будет работать до конца теплого сезона.

К слову, Факты ICTV собрали список 100 дел, которые нужно сделать летом, чтобы оно стало действительно незабываемым.

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