Велосипедом на работу: акция в Харькове ко Всемирному дню без автомобилей

На работу на велосипеде – накануне всемирного дня без автомобилей несколько десятков харьковчан устроили акцию, цель которой привлечь автовладельцев хотя бы один день в году пересесть с четырехколесного коня на двухколесного, чтобы позаботиться о своем здоровье, экологии и напомнить водителям, что велосипедисты – равноправные участники дорожного движения.

До Зеркальной струи – точки сбора активистов, мы добрались за полчаса. Чай, печенье, общение – но долго здесь никто не задерживается, ведь будний день и надо работать.

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Организаторы акции говорят – главная цель позаботиться об окружающей среде, собственном здоровье и привлечь внимание руководителей города к просто вопиющей ситуации с велодорожками – в Харькове она только одна, да и та на окраине.

Добраться до офиса можно и на велосипеде с прокатного пункта, правда, если только повезет урвать двухколесного – сервис оказался достаточно популярным среди харьковчан.

К слову, как в Польше поощряют пересаживаться на велосипеды и цены за прокат.

Опубликовано Сентябрь, 20 в 14:48



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