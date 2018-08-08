Свадебный бум 08.08.2018: нумерологи обещают немалые состояния семье и много детей

Свадебный бум в Украине. В этом месяце целые 3 счастливые даты, и сегодня первая из них. Восьмое. Ноль восьмое. 2018. День трех восьмерок. Знак бесконечности, предвещает ли он молодоженам вечную любовь и счастье.

Что касается магической даты 08.08.2018, то восьмерка это действительно знак бесконечности, говорят нумерологи. Однако смотреть советуют глубже. Ведь на самом деле все цифры нужно плюсовать между собой. И вот если добавить 08.08 и 2018 – получим девятку.

По словам нумерологов, это прекрасный день для бракосочетания людей творческих, тех, кто любит свободу, самовыражения. И такую ​​же свободу готов дарить своему партнеру. К тому же, эта дата предвещает богатство и немалые состояния семье, а также – большое количество детей.

Сейчас планируют пожениться более 1,5 тыс. пар. В обычные дни – их почти вдвое меньше, около 9 сотен. А вот для сравнения в прошлом году в магическую дату 07.07.2017 – брак заключили вдвое больше молодоженов.

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Поэтому рекорд побить не удалось, однако реальная статистика браков сейчас может еще измениться. Ведь от недавно, молодожены могут не ждать целый месяц, а регистрировать брак за сутки. Поэтому те, кто подали заявления на брак вчера – сегодня уже могут стать законными мужем и женой.

Кстати, как рассказали в Минюсте, те, кто заключают брак за сутки онлайн – заметно реже разводятся, чем те, кто делает это традиционным способом в ЗАГСе. Также нам рассказали о том, где по Украине свадебный ажиотаж был наибольшим.

Но самый большой в году свадебный бум еще впереди. А если точнее – за 10 дней. Только представьте себе, 18 августа планируют пожениться почти 2800 пар – это даже больше, чем на День влюбленных.

Для сравнения – в этом году 14 февраля, это традиционный и долгожданный для многих день свадьбы, поженились на 400 пар меньше. Поэтому все самое интересное еще впереди. И мы обязательно будем за этим следить и покажем вам.

К слову, гороскоп на сегодня, 8 августа.

Опубликовано Август, 08 в 9:46



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