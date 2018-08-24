От 90-х до сегодня: как украинцы росли вместе с государством

На дворе исторический 91-ый. В стране правит ГКЧП. В центр Москвы заезжают танки. Депутаты верховной рады голосуют за выход Украины из Советского союза. А в жизни Сергея Лукича Плакси параллельно происходит свой переворот. Идет первый раздел земли. Он – директор совхоза. Взял и себе 30 гектаров. Может, когда пригодится. А здесь сборы – и вопрос ребром – или ты совхозом управляешь, или свою землю обрабатываешь. Как ее обрабатывать без техники и с чего платить зарплаты 5-ти помощникам – ответов на эти вопросы у опытного агроруководителя тогда не было. Заводы стоят, у людей нет денег даже на еду.

Первые годы независимости. Украинцы, кроме голода, боятся развала страны. Не все могут приспособиться к новым реалиям и увидеть перспективы. В это время Петр Пилипюк принимает для себя нелегкое решение: фактически в подвале основывает фирму по непонятному во время пустых полок направлению – оборудование для магазинов. Сейчас он с ностальгией вспоминает первые любительские рисунки, мебель, которые сам собирал. Тогда бизнесу учились не в университетах, учила жизни.

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Уже в начале двухтысячных – украинцы – другие. Уровень жизни растет. Уверенно формируется средний класс. Сергей Лукич берет в аренду землю у крестьян. Расширяется. “Журавушка” становится успешным агропредприятием. Петр Пилипюк закладывает под кредит все семейное имущество. Покупает помещение для завода собственной компании.

Теперь Петр Пилипюк планирует вывести компанию в лидеры европейского рынка. А в успешной “Журавушке” сейчас на основные роли выходят сыновья Сергея Лукича. И сейчас за большим семейным столом только тепло вспоминают тот единственный старый трактор, с которого начиналась их новая Украина…

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Опубликовано Август, 24 в 23:41



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