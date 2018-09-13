От домашнего уюта до джакузи в номере – где отдохнуть на Прикарпатье

Невероятные горы году манят туристов как никогда – только летом на Прикарпатье побывали более миллиона путешественников. Это на сто тысяч больше, чем в прошлом году. К концу 2018-го ожидают еще миллион. Едут сюда прежде всего за фантастическими пейзажами.

Причем кому пеших прогулок мало – местные предлагают поездки на велосипедах и лошадях. Для любителей экстрима популярные туры на квадроциклах и джипах, полеты на аерошуте или параплане и сплавы по горным рекам. Чаще всего отдыхают в Яремче и близлежащих городах и поселках, здесь одновременно могут принять до 40-ка тысяч гостей.

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Все чаще едут в отдаленные Косовский, Верховинский и Долинский районы. Цены на любой кошелек – от 100 гривен за домашний уют до нескольких тысяч за коттедж с камином и джакузи. На самом украинском курорте Буковель главная изюминка – искусственное озеро и огромный пляж посреди гор. Еще одна новинка этого сезона – осовремененная аутентика. Гости могут стать участниками гуцульской свадьбы и попробовать любое карпатское ремесло.

Впереди в Карпатах – межсезонье, и чтобы удержать туристов, гостиницы совершенствуют меню и ремонтируют номера. Поскольку купаться в бурных потоках уже нельзя, строят бассейны с подогревом и разнообразят спа-процедуры.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как ураган повалил вековые дубы на Прикарпатье

Опубликовано Сентябрь, 13 в 17:20



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