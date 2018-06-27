От образования до пенсии – топ-5 реформ, которые крайне необходимы Украине

Реформы в Украине – главная тема Второй международной конференции, проходящей в Копенгагене. О состоянии дел в государстве международных партнеров информирует премьер Владимир Гройсман. Конференция по вопросам реформ проходит уже во второй раз и Украина продолжает демонстрировать миру готовность меняться.

5 приоритетных реформ в Украине – реформа образования, медицины, приватизации, пенсионная реформа, вопросы земли. И по словам Гройсмана, мы запустили 4 из 5 реформ. К тому же, все эти нелегкие изменения происходят на фоне войны в стране.

Мир высоко оценивает украинские реформы. Однако главный месседж – не останавливаться. Сегодня, несмотря ни на что, изменения в Украине нужны не только ее гражданам, но и всему цивилизованному миру.

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Свою поддержку Украине выразила и Великобритания.

Евросоюз также высоко оценивает изменения в Украине, в частности борьбу с коррупцией. Высокий представитель ЕС по иностранным делам – Федерика Могерини заверила, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину финансово и политически. Призывает украинцев не относиться к реформам, как будто их приходится делать по требованию мероприятия, министр иностранных дел Канады – Христя Фриланд.

К слову, Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти.

Опубликовано Июнь, 27 в 17:43



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