Факты / Видео / Украина / Политика / От образования до пенсии - топ-5 реформ, которые крайне необходимы Украине/

От образования до пенсии – топ-5 реформ, которые крайне необходимы Украине

Реформы в Украине – главная тема Второй международной конференции, проходящей в Копенгагене. О состоянии дел в государстве международных партнеров информирует премьер Владимир Гройсман. Конференция по вопросам реформ проходит уже во второй раз и Украина продолжает демонстрировать миру готовность меняться.

5 приоритетных реформ в Украине – реформа образования, медицины, приватизации, пенсионная реформа, вопросы земли. И по словам Гройсмана, мы запустили 4 из 5 реформ. К тому же, все эти нелегкие изменения происходят на фоне войны в стране.

Мир высоко оценивает украинские реформы. Однако главный месседж – не останавливаться. Сегодня, несмотря ни на что, изменения в Украине нужны не только ее гражданам, но и всему цивилизованному миру.

Читайте: Антикоррупционный суд в Украине: Великобритания призвала отменить скандальную поправку

Свою поддержку Украине выразила и Великобритания.

Евросоюз также высоко оценивает изменения в Украине, в частности борьбу с коррупцией. Высокий представитель ЕС по иностранным делам – Федерика Могерини заверила, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину финансово и политически. Призывает украинцев не относиться к реформам, как будто их приходится делать по требованию мероприятия, министр иностранных дел Канады – Христя Фриланд.

К слову, Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

сміття
Ядовитая вода и вонь! Самая опасная свалка Украины
Сади на дахах
Сад на крыше многоэтажки: чем выгодно и как сделать
Поднятие цены проезда в Киеве: что обещают изменить и кому повысят зарплату
металобрухт
Когда с улиц Украины исчезнет металлолом и кто уберет ржавые авто
електричний велосипед
Цена от $4 тыс! Плюсы и минусы электрического велосипеда
Смартфоны заменят кассовые аппараты: когда и как будет работать
Украинская моцарелла и рикотта: как изготавливают и где попробовать
Проводник в поезде: обязанности и плюсы и минусы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка