От стаканов до диванов: чем удивит ІКЕА своих украинских покупателей

Всемирно известный бренд товаров и мебели для дома компания ИКЕА наконец появится в Украине, трудно найти страну где нет огромного синего магазина с желтыми буквами и постоянным толпой людей.

Но в Украине как всегда все было непросто и из-за земельных недоразумений компания с 2005-го пытается открыть свой центр. И уже в следующем году это произойдет и шведская мебель появятся в Киеве – в новом формате бренда сити мол.

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ИKEA – одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего хозяйства. Компания обладает и управляет более 4 сотнями магазинов в почти пятидесяти странах мира. В магазинах шведского бренда можно купить все от стаканов до диванов. Лозунг кампании – создание условий для комфортной повседневной жизни. ИКЕА стала популярной благодаря умеренным ценам и высокому качеству, а еще – благодаря своему рекламному креативу. Они устанавливали мебель на остановках и устраивали флешмобы, где люди ездили в метро в пледах от ИКЕА.

То, что ИКЕА заходит на наш рынок – радость для всех, а для бизнеса – это демонстрация улучшения инвестиционного климата, с главой ИКЕА в Восточной Европе сегодня лично встретился президент.

К слову, Факты ICTV писали о том, когда откроют первый магазин IKEA в Киеве

Опубликовано Сентябрь, 12 в 17:30



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