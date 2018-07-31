Отключение аналогового ТВ: что делать
Переход на цифровое вещание спровоцировал среди украинцев настоящий ажиотаж – уже завтра в Украине начнут отключать аналоговый сигнал и люди в бешеном ритме бегают по магазинам и штурмуют интернет, чтобы купить устройства для приема цифровой волны.
Но оказывается – это не так просто сделать. Бизнес быстро среагировал на спрос – Т2 раскупают с невероятной скоростью, а значит и цена на них выросла чуть ли не вдвое.
Без тюнера цифровые частоты ловят только новые телевизоры, выпущенные не более 2-3 лет назад. Если не приобрести тюнер – ловить антенна будет только 1 канал – общественный вещатель и белый шум.
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Кто успел, заказал в интернете тюнер за 340 гривен, а вот через несколько дней на том же сайте он уже стоит – 550.
Несмотря на дополнительные для телезрителей расходы, переход на цифровое вещание – это к лучшему, уверяют эксперты. Главные преимущества – высокое качество изображения и звука, стабильный сигнал, возможность принимать больше каналов.
К слову, видеосервис Youtube анонсировал запуск собственного онлайн-телевидения Youtube TV на территории США.