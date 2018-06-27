Открытие футбольной площадки в рамках социальной инициативы от Mastercard

Футбол – любимая игра миллионов. И неважно, где ты играешь – на большом стадионе или во дворе с друзьями.

В этом убеждены представители компании Mastercard, которая начала Всеукраинскую социальную инициативу “Передай пас”, чтобы вместе с партнерами обновить 14 площадок в 12 городах Украины для развития любительского футбола.

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Недавно презентовали футбольную площадку в Киеве, обновленную в партнерстве с ТАСкомбанк.

Площадка площадью более 600 кв м оборудован в соответствии с международными требованиями игры в мини-футбол и открыт для всех желающих.

О таком современном футбольном поле в своем дворе эти мальчишки только мечтали. Теперь радости детворы нет предела.

К слову, что будет делать РФ на Донбассе после ЧМ по футболу.

Опубликовано Июнь, 27 в 10:50



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