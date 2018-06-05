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Открытие футбольной площадки от Mastercard Передай пас

В Броварах презентовали футбольную площадку, которую восстановили в партнерстве Mastercard и ПриватБанк, в рамках Всеукраинской социальной инициативы Передай пас.

– Футбол это большая, чрезвычайная движущая сила, которая способна объединять людей. Неделю назад мы открыли первую площадку в Киеве, а сегодня открываем площадку в Броварском училище физкультуры. Эта площадка восстановлена по международным стандартам, – комментирует Наталья Байда, директор по маркетингу Mastercard в Украине.

В ходе ремонтных работ здесь заменили фундамент, положили мультифункциональное резиновое покрытие, установили оборудование и ограждение. Площадка подходит для игры в минифутбол и баскетбол.

– Мы подключились тоже к этой программе. Она принесет дополнительные спортивные, восстановленные площадки, футбольные площадки для того, чтобы  наше подрастающее поколение играло и занималось спортом,- говорит Игорь Заворотний, заместитель директора Киевского главного регионального управления ПриватБанка.

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Детские команды из местной школы сразу попробовали свои силы в игре на обновленном поле в Броварах. В ближайшее время планируется открытие еще 12 современных, удобных, спортивных центров для активного досуга и в других городах Украины.

К слову, в Киеве прошел международный хакатон.

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