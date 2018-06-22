Отлетел на 20 м: в Черкассах экс-депутат Партии регионов сбила велосипедиста

На этом отрезке трассы Черкассы-Смела водители почти не сбрасывают скорости – здесь новенькое покрытие и никаких ям. И в минувшее воскресенье такая беспечность стала роковой для 28-летнего учителя физкультуры.

Тогда, вместе со своей девушкой, Алексей Гончар выехали на велосипедах за город, чтобы полюбоваться природой. И на обочине пару на большой скорости догнала иномарка.

Новенький мерседес представительского класса не оставил Алексею никакого шанса на спасение. От удара тело отлетело почти на 20 метров, мужчина скончался на месте. Анна до сих пор удивляется, как осталась жива, правый бок девушки в сплошных ушибах и царапинах.

Видео сняли случайные свидетели жуткого ДТП на обочине накрыто тело велосипедиста и та же иномарка. За ее рулем была экс-депутат облсовета от Партии регионов, владелица мебельной фабрики Любовь Савченко.

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Олеся уже не может плакать – говорит, от горя слезы закончились, вчера она похоронила родного брата. Сейчас больше всего она стремится справедливости. Сразу после аварии родным Алексея предложили деньги за молчание. И не сама виновница, а ее адвокаты.

Связаться с госпожой Савченко нам удалось только по телефону, и разговор получился крайне короткой.

По факту смертельного ДТП в полиции в тот же день открыли уголовное производство. Правда, пострадала девушка Алексея проходит там только как свидетель. В прокуратуре это объяснили просто.

Никаких подозрений следователи до сих пор никому не выдвинули – водитель Любовь Савченко пока проходит по делу как свидетель. Мерседес экс-депутата, уже без номеров, и велосипеды полиция таки арестовала – транспорт на штраф площадке. Правда, снимать его следователи запретили.

К слову, военный БМП раздавил легковой автомобиль с водителем внутри.

Опубликовано Июнь, 22 в 22:24



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