Известная на всю Украину школа им. Вильконского празднует 110 лет
Черниговской музыкальной школе имени Вильконского – 110 лет. Она известна на всю Украину. Ее воспитанники победители многих международных конкурсов.
Сейчас здесь обучается 630 учеников. С юбилейным концертом они приехали в столицу. Как и много лет, помог президентский Фонд Леонида Кучмы Украина.
Ансамбль бандуристов Соколики – особая гордость школы. 30 лет назад начали с трио, сейчас их 50 бандуристов от 6 до 15 лет. В репертуаре украинские народные, казачьи и чумацкие песни.
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Евгений 3 года играет на народном инструменте. А 10-летняя пианистка Илона уже готовится представлять свою школу и Украину за рубежом. Говорит, что ее вдохновляет, как играют большие пианисты.
Один из таких выпускников – пианист-виртуоз Илья Овчаренко. Ему только 17, а его имя уже хорошо известно в мире.
С осени Илья учиться в Тель-авивском университете музыки в Израиле. Благодаря финансовой поддержке президентского фонда мальчик побеждал во многих международных конкурсах.
К слову, с музыкального фестиваля в Германии эвакуировали 5 тыс. человек.