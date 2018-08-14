Известные на весь мир сверхлегкие самолеты: успешный бизнес украинцев в Польше
Украинское предприятие строительства легких самолетов находится в Польше. Его история началась в 1991 году, когда молодой конструктор Юрий вместе с участником аэроклуба Олегом создали собственную фирму.
Александр позвонил в Киев и узнал, что один из владельцев фирмы как раз едет в Польшу. Они встретились в Кракове. После этой встречи с коллегой Янушем купили первый самолет, не имея лицензии, ничего не зная о полетах и самолетах. С этого началась история польского филиала.
Сначала было трудно, продавали по 2-3 самолета в год. Сейчас – 14-15. Наиболее популярны две модели – Аэропракт 22 и Аэропракт 32. Их уже летает около тысячи по всему миру.
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Их команда – это 5 фанатов своего дела. Они готовы выполнить любую прихоть клиента. Самолеты, которые попадают в ангар, уже имеют своих владельцев. Их заказывают где-то за полгода. Все элементы готовят в Киеве под конкретные нужды. А в Польше домонтируют, тестируют, проверяют.
В планах украинско-польской команды – охватить американский рынок.
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