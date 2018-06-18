Отдых на Арабатской стрелке 2018: как доехать и цены на жилье

Арабатская стрелка на западе Азовского моря – это более 40 км пляжа. Отдыхающие едут сюда за неглубоким морем, степным воздухом и спокойным отдыхом всей семьей. Вода здесь прогревается в июне, когда на черноморских курортах еще холодно.

На Арабатку ездят отдыхать уже более полувека. Но только после аннексии Крыма курорт начал развиваться и застраиваться. Сейчас здесь для туристов – полсотни усадеб и 80 пансионатов и гостиниц. Ориентируются на турецкий сервис.

Бюджетное жилье можно найти – кровать в частном доме с удобствами на улице стоит от 100 грн в сутки. Есть комнаты и по 5 тыс грн. Средняя цена в пансионатах – от 800 грн за номер.

Смотрите: Настоящее французское шато на Херсонщине: как доехать, где жить и цены

Если надоело лежать на пляже – можно развлечься в аквапарке, в дельфинарии или на концерте. Для более активных развлечений – школа виндсерфинга и кайтинга.

Но большинство отдыхающих приезжают на Арабатскую стрелку ради целебных грязей и озер с минеральной водой. Источник для водолечебницы нашли случайно, когда бурили скважины в поисках газа.

К Арабатской косе можно доехать поездом до станции Новоалексеевка. Оттуда – 20 км автобусом до Геническа и еще 10 км маршруткой. Обычно отели предоставляют трансфер за 200 грн. Но лучше приезжать собственным авто. Бензин здесь дешевле, чем в больших городах, а увидеть все виды и посетить развлечения удобнее.

К слову, Факты писали, сколько стоит отдых в Кирилловке в 2018 году.

Опубликовано Июнь, 18 в 21:58



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.