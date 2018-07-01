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Отдых на Днепре: цены и туристические маршруты

Отдохнуть от шума города. Днепровские плавни приглашают на рыбалку, путешествия на байдарках, дегустации сыра и вина, йога-сессии. Здесь и экстрим, и отдых для тех, кто хочет тишины, покоя и дикой природы.

Дельта Днепра – Мекка для рыбаков и новые экскурсионные маршруты. В своем низовье третья по величине река в Европе разделяется на многочисленные рукава, которые создают десятки островов.

Полтора часа прогулки на байдарке обойдутся в 130 гривен. Тур с дегустацией сыра и вина – 300 гривен. Трехчасовая йога-сессия под открытым небом и прогулка на байдарке – 260 гривен.

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В 40 километрах от Херсона – уникальный ландшафт правого берега Днепровского лимана. Местные называют эти глиняные холмы – Станиславские скалы и очень гордятся, что они привлекают туристов.

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