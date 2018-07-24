Отдых в Болгарии: как добраться, цены на жилье и продукты

Болгарское солнышко только просыпается. 6 утра, а на известном курорте Солнечный берег уже первые отдыхающие. Туристов со всего мира привлекают сюда широкие песчаные пляжи, мягкий климат и самое главное – качественный и самый дешевый в Европе сервис.

Супа из водорослей на побережье, как нередко бывает в Украине, здесь нет. В этом году аж 14 болгарских пляжей получили международный сертификат качества Синий флаг. Сервис здесь ежегодно становится лучше, туристов больше. В прошлом году эту семимиллионную страну посетило почти 9 млн гостей.

Евростат подсчитал – туристические услуги в Болгарии самые дешевые в Европе. Пик сезона это июль-август, но путевки лучше заказывать за полгода. Тогда неделя отдыха на двоих обойдется на четверть дешевле – 500 евро. Аренда лежака от 2 до 5 евро, столько и зонтики. Но для постояльцев отелей они бесплатные.

За такой же сервис в соседних Греции или Турции придется выложить на треть больше. К тому же, в Болгарии сервис улучшается, и количество мест для отдыха увеличивается. Например, на известном курорте Солнечный берег в последние десятилетия количество мест возросло в десять раз – почти до 30 тыс.

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В этой маленькой стране уже почти 18 тыс. отелей. Как правило, в стоимость учтены только завтраки. Но появляются и 5-ти звездочные с системой все включено.

Однокомнатные апартаменты в Болгарии на четырех за 35 евро в сутки. Или уютный гостиничный номер на двоих прямо на острове за 50 евро. Есть и шикарные апартаменты за 120 евро.

Надоело море? Посетите древние города – Созополь и Несебр. Оба раскинулись на скалистых полуостровах и сохраняют древний дух. Среди удовольствий и вкусная балканская кухня по доступным ценам. Обед на двоих – 15 евро. 2-3 евро огромная порция известного шопского салата, такая же цена на жареное мясо или рыбу.

Цены как в Киеве, говорят студенты из Украины. Кстати, украинцев в Болгарии больше. В этом сезоне страна попала в топ 3 после Турции и Египта.

Самый дешевый способ добраться в Болгарию – автобусом. Билет в среднем тысяча гривен, но дорога займет почти сутки. Самый дорогой вариант авиа. Но, заранее забронировав, можно сэкономить.

К слову, топ-5 стран мира, где нужно обязательно побывать в этом году.

Опубликовано Июль, 24 в 16:40



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