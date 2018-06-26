Отдых в Кирилловке: цены на жилье, как доехать и что посмотреть

Факты продолжают знакомить зрителей с местами для отпусков и летнего отдыха. Наша съемочная группа побывала в Кирилловке Запорожской области. Ежегодно сюда едет более полутора млн отдыхающих, которые предпочитают оздоровление, теплое море и семейный отдых. Впрочем, есть здесь и свои особенности.

Хотя все называют Кирилловку курортом, это только оздоровительная зона. Причина шокирует – здесь до сих пор нет централизованного водоснабжения и канализации. И многие владельцы баз и санаториев просто бросают стоки в море. Добросовестные ждут, когда нечистоты вывезут коммунальщики. Питьевую же воду в Кирилловке советуют покупать бутилированную, хотя в поселок ежедневно приезжают водовозы.

Несмотря на такие сложности, в Кирилловку ежегодно приезжает все больше людей.

В Кирилловку едут за теплым, неглубоким морем и оздоровлением. Здешний климат хорошо подходит для лечения аллергии, центральной нервной и сосудистой систем.

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Цены на продукты здесь ниже, чем в столице, если покупать не прямо на пляже.

Кирилловка расположена на полуострове с двумя косами: Пересыпь и Федотовой. Здесь более 350 баз отдыха на любой вкус и кошелек. Полулюкс с душем и кондиционером стоит от 450 до 2,5 тыс грн в сутки. Стандарт и эконом с удобствами на улице – от 150 до 300 грн. Можно поселиться и в частном секторе. Отсюда дальше к морю, но жилье дешевле.

Магазины, аптеки, кафе и развлекательные заведения здесь тоже есть. Работает самый большой аквапарк в стране. Билет на целый день – 450 грн. Впрочем, с собой надо везти наличные. Местные магазины и кафе почти не принимают карточки. А из банкоматов, которых здесь всего несколько, работал только один.

Начала так называемого большого сезона здесь ожидают в июле. Добираться до Кирилловки удобнее маршрутками и автобусами из Мелитополя и Запорожья.

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Опубликовано Июнь, 26 в 20:41



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