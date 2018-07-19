Отдых в Сходнице: как доехать, оздоровиться и цена

Украинская Швейцария – так называют это место. Здесь тихо и живописно, а главное: отдохнув в Сходнице хотя бы 10 дней, здоровья гарантированно на весь год. По крайней мере, в этом уверяют туристы. Они приезжают сюда, потому что курорт славится минеральной водой.

Сходницкий водяной бассейн имеет аж 38 источников и 17 скважин. Для потребления и лечения пригодна половина, остальные еще не исследовали. Воду из местных источников возят в Трускавецкий курорт, всего в 30 км отсюда.

В отличие от Трускавца, здесь нет обустроенных бюветов – воду приходится набирать из источников, бьющих из-под земли. Но это еще интереснее, говорят туристы – гуляя по лесу можно собрать вкусных ягод и подышать чистым воздухом.

В Сходнице есть 4 вида воды. В частности слабоминерализованная Нафтуся – лечит от мочекаменной болезни, насыщенная железом и бромом. А еще содовая, похожая с Боржоми. Полезная для потребления и даже умывания.

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Где поселиться – выбор большой, здесь более 100 комплексов. Номер в гостинице с трехразовым питанием стоит 800 грн в сутки. В частном доме дешевле – 150 грн, правда, здесь не кормят. Целебная вода – бесплатная, но перед употреблением надо проконсультироваться с врачом.

Вода не единственное, что лечит в Сходнице. Здесь можно попробовать апитерапии – полежать в домике под гул пчел. Время сеанса – 80 грн и уже через неделю результат.

С улья на рыбалку – на местные пруда с форелью. Несколько минут охоты и рыба на крючке.

Заплатить надо только за вес пойманной рыбы, на месте почистят и запекут на огне. Можно попробовать и национальную кухню – грибная юшка и запеченное мясо обойдутся в 150 грн. После вкусного обеда – знакомство с карпатскими промыслами. Местные мастера покажут, как изготавливать ювелирные украшения.

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Опубликовано Июль, 19 в 21:55



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