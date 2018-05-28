Отдых в Одессе 2018: цены и где поселиться

Одесская область уже отчитывается, что курортный сезон начался. Первые туристы в Одессу и Затоку начали приезжать еще за 2 недели до начала лета.

По сравнению с прошлым годом, в 2018 цены почти не изменились. Наоборот, утверждают эксперты, даже уменьшились.

Чтобы сэкономить, украинцы арендуют в основном квартиры.

Однокомнатная квартира полностью закомплектованная, со всей посудой, постелью – будет стоить от 600 гривен и выше.

Сутки в обычном номере отеля, недалеко Аркадии, стоит 3000 гривен. Сюда входит завтрак, пользование пляжем и ночной клуб. В номере кондиционер, холодильник и горячая вода. За кухню и свою террасу надо платить больше. Максимальная цена за комфорт – 6000 гривен.

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Кто не может заплатить за гостиницу, выбирает хостел или базу отдыха – их в Одессе сотни. Минимальная стоимость койко-места – 300 гривен за ночь.

Неделя бюджетного отдыха для двоих в арендованной квартире будет стоить 3,5 тысячи гривен, в хостеле – 4200, а в отеле от 7 до 21 тысячи гривен. В этом сезоне Одесса готова принять до трех миллионов туристов.

За номер в отеле на берегу моря надо заплатить 1300 гривен. В цену входят завтраки, отдельный санузел и бассейн на территории комплекса.

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Опубликовано Май, 28 в 14:19



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