Отдых в Одессе – как выбрать чистый и безопасный пляж

Ежемесячно на отдых к Черному морю приезжают сотни тысяч туристов со всей страны. На первый взгляд, одесские городские пляжи выглядят комфортными, чистыми и ухоженными. Однако через несколько минут нашего наблюдения мы увидели другую картину.

Поскольку одесские пляжи в коммунальной собственности, их должны убирать несколько раз в день.

Но большинство пляжей, на которые едут чуть ли не все украинцы и немало иностранцев, убирают только утром. К обеду здесь уже немало хлама и на песке, и в воде, свалки – крайне переполнены. Однако на арендованных пляжах картина выглядит лучше.

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В одесской Аркадии – чуть ли не самое большое количество арендованных пляжей. Здесь чисто. Но зато есть нарушение закона. На пляже ночного клуба Боно, лежаки стоят не в 5 м, а у самого моря. До 11 утра на шезлонгах имеют право отдыхать пенсионеры. Но случаи, когда работники арендованных пляжей выгоняют людей, не единичны.

На этом видео работники другого пляжного комплекса выгоняют женщину с территории, потому что она отодвинула шезлонг, который препятствовал доступу к морю. Ксения с семьей была шокирована.

Чтобы не испортить себе отдых, перед поездкой местные советуют читать отзывы об облюбованных одесских пляжах, а еще решиться выезжать на окраины, где еще есть синие камни и чистые волны.

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Опубликовано Июль, 17 в 14:10



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