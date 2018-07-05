Отдых летом: кто из украинцев и почему едет в Крым

Галина Ивановна возвращается домой в бодром настроении. В Крыму отдыхала у приятельницы. Говорит, единственное неудобство – вынуждена была перейти на русский язык, хотя на полуострове украинский еще не забыли.

Украинские отдыхающие возвращаются из Крыма загорелыми, но немного смущенными. Цены на курортах полуострова – как в Турции, но сервис остался советский.

За 4 года оккупации у полуострова сформировался свой круг украинских отдыхающих. Едут люди из разных областей. Большинство едет к родственникам, потому что так привыкли годами. Все жалуются на неудобства на пунктах пересечения. К примеру, на Каланчаке от украинских до российских пограничников нужно пройти пешком 800 метров.

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Добраться в Крым легко. Ретивые водители за 200 грн довезут на автобусе из Херсона в Симферополь. Однако, каждый год количество украинцев, которые едут на полуостров, уменьшается. За первый месяц лета Крым посетили на 6% меньше туристов из материковой Украины, чем в июне прошлого года.

На границе с Крымом работают 3 контрольные пункты: Каланчак, Чаплинка и Чонгар. Очередей, как это было 4 года назад, здесь уже нет. Пограничники открыли дополнительные окошки для контроля, регулирующие движение машин и пешеходов.

Когда наша съемочная группа завершила работу, пограничники сообщили, что из оккупированного Крыма начали выпускать людей значительно быстрее. Зато с украинской стороны задерживали – чтобы образовалась очередь.

Объяснение простое, там появилась телевизионная группа, которой нужна была идеологически правильная картина. Мол, туристы из Украины массово идут в Крым. Потому что власть аннексированной автономии говорит, что их более миллиона, хотя по данным наших пограничников, таких почти вдвое меньше.

К слову, Крым превращается в пустыню.

Опубликовано Июль, 05 в 17:35



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