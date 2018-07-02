Отпуск в аэропорту: кто должен компенсировать неожиданные расходы
В аэропорту Жуляны – коллапс продолжается с субботы. Из-за задержки и отмены рейсов сотни пассажиров не смогли вовремя вылететь и вернуться с отдыха. Авиакомпания Bravo Airways с задержкой на сутки доставила туристов в Батуми, настолько же задержала обратный рейс. Причины сбоя не называет ни перевозчик, ни аэропорт.
– Человеку обязаны предоставить место проживания, если речь идет о задержке более суток, то это должен обеспечить перевозчик, отель, питание, доезд к аэропорту, – комментирует Александр Сотник, адвокат.
Если отказали – сохраните чеки о расходах на еду и смело подавайте на возмещение убытков – вам могут компенсировать от 250 до 600 евро. Даже если ждали всего 2 часа – вас обязаны, по крайней мере, покормить.
Читайте: 160 украинских туристов застряли в аэропорту Пальма-де-Мальорка
Напомним, что с субботы в столичном аэропорту Жуляны настоящий коллапс. Из-за задержки и отмены рейсов, сотни пассажиров не могли вовремя ни выехать на отдых, ни вернуться из него. Самая проблемная авиакомпания Bravo Airways.