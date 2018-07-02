Отпуск в аэропорту: кто должен компенсировать неожиданные расходы

В аэропорту Жуляны – коллапс продолжается с субботы. Из-за задержки и отмены рейсов сотни пассажиров не смогли вовремя вылететь и вернуться с отдыха. Авиакомпания Bravo Airways с задержкой на сутки доставила туристов в Батуми, настолько же задержала обратный рейс. Причины сбоя не называет ни перевозчик, ни аэропорт.

– Человеку обязаны предоставить место проживания, если речь идет о задержке более суток, то это должен обеспечить перевозчик, отель, питание, доезд к аэропорту, – комментирует Александр Сотник, адвокат.

Если отказали – сохраните чеки о расходах на еду и смело подавайте на возмещение убытков – вам могут компенсировать от 250 до 600 евро. Даже если ждали всего 2 часа – вас обязаны, по крайней мере, покормить.

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Напомним, что с субботы в столичном аэропорту Жуляны настоящий коллапс. Из-за задержки и отмены рейсов, сотни пассажиров не могли вовремя ни выехать на отдых, ни вернуться из него. Самая проблемная авиакомпания Bravo Airways.

Опубликовано Июль, 02 в 21:55



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