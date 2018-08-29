Война за гребешки. Французские рыбаки устроили морской бой с британскими

У берегов Нормандии десятки французских рыболовных лодок напали на британцев – дрались за право ловить гребешки.

Схватка произошла ночью. Французы разбили англичанам лодки, разбили окна. Те вернулись к своему порту и подали иск. Эта территория моря у берегов Нормандии богата моллюсками, которые стоят немало.

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И юридически, британцы имеют полное право их ловить. Однако Франция уверена – коллеги-рыболовы добывают слишком много морского деликатеса. Еврокомиссия призвала Лондон и Париж прекратить войну за гребешки и сохранять договоренности рыболовства в Ла-Манше.

К слову, рыбаки поймали рыбу-монстра с человеческими зубами.

Опубликовано Август, 29 в 22:43



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