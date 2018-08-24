Военная техника, авиация и пехота: в Киеве прошел парад ко Дню независимости

В этом году парад ко Дню независимости был особенным, ведь по Крещатику прошли курсантки женского сводного батальна, по центральной улице столицы прошла новейшая украинская техника и самое главное – министр обороны Степан Полторак поздравил военнослужащих новым лозунгом – Слава Украине – Героям Слава.

На нынешнем параде многое впервые. Впервые капелланы военных подразделений провели совместный молебен, а в это время с аэродрома в Василькове в небо поднялись наши соколы – возрожденная украинская авиация. Государственный компас уверенно показывает на Запад в противоположную сторону от российской империи – отмечает президент Петр Порошенко. Поэтому еще до начала осенней сессии Верховной Рады глава государства зарегистрирует законопроект о закреплении в Конституции стремление Украины в Евросоюз и НАТО.

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Посмертно звание Героя Украины присвоено погибшему у Дебальцево 22 летнему Олегу Довгому. Золотую звезду получили его родители. С сегодняшнего дня гордое звание героя носит и десантник Владимир Соснин. Свою независимость Украина сейчас борется за оружием на фронтах, где, к сожалению, не избежать жертв. Поэтому минутой молчания почтили память всех павших героев. Лишь накануне страна потеряла 5 своих защитников. Более четырех тысяч военных и курсантов месяц чеканили шаг, чтобы достойно пройти по Крещатику. Впервые в истории принял участие в параде женский батальон. Также в параде приняли участие военные из 20 стран партнеров. В частности из США, Канады, Великобритании, Грузии. А кульминацией стал проезд по Крещатику военной техники.

Первой земля задрожала под мощными модернизированными танками Т-64. Во главе колонны украинская разработка 2000 года – Ятаган, который ожидает серийное производство. Украинские современные БТР-3а используют десантники на востоке Украины. На бронированных автомобилях украинского производства “Варта” и “Казак” установлены противотанковые ракетные комплексы американские “Джевелины” и отечественные “Стугна-П”. Самоходную артиллерийскую установку “Богдана” разработчики представили накануне. Она оснащена боеприпасами уже натовского калибра 155 миллиметров. Также зрители на Крещатике увидели украинский новейшую разработку оперативно-тактический ракетный комплекс от КБ “Южное”. Апогеем стал пролет военной авиации. штурмовиков, истребителей и новейшего отечественного АН-178.

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Опубликовано Август, 24 в 23:21



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