Военные соревнования Сильная Европа: 8 стран и 13 изнурительных этапов

На полигоне в немецком Графенвер в разгаре соревнования сильнейших танковых экипажей мира под названием Сильная Европа. За победу борются и наши танкисты, военные 14-й отдельной механизированной бригады.

В целом представители 8 ведущих стран, среди которых и Украина. Это не только соперничество, а главное – возможность поучиться друг у друга.

В прошлом году наши танкисты дебютировали на стареньких Т-64 и смогли занять 5 место с 6. В этом году задача куда более амбициозная, ведь в Германию мы приехали на 4-х отечественных модернизированных Оплотах.

Смотрите: Катера и беспилотники: как на Херсонщине контролируют границы

Соревнования уникальны тем, что за неделю танкисты должны пройти 13 изнурительных этапов. При этом у каждого взвода будет возможность поразить такое количество мишеней, которое предусмотрено для целого батальона, будет использовано почти полторы тысячи танковых снарядов.

Подобного нет нигде в мире. Поэтому победитель случайным быть не может.

Напомним, настоящий рыцарский турнир состоялся в эти выходные в Николаеве.

Опубликовано Июнь, 07 в 10:10



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.