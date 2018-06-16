Военные освобождают населенный пункт в зоне ООС – обучение на Ровенском полигоне

Почти 300 командиров батальонов и дивизионов оперативного командования Запад совершенствовали свой профессиональный уровень на Ровенском полигоне. Они делились с другими военными своим боевым опытом, приобретенным на передовой. Во время практических занятий офицеров учили штурмовать населенные пункты, вести бой в лесу и форсировать водные преграды разными способами. Чтобы впоследствии военные на практике применили полученные знания, защищая наше государство.

Военные отрабатывают освобождения населенного пункта в зоне проведения операции объединенных сил – идут на штурм города. Это одно из самых опасных и ответственных задач для наших армейцев. Ведь там есть мирное население, а враг подстерегает со всех сторон.

Военные отрабатывают бой в лесу – еще одна сложная задача для армейцев. Ведь враг может притаиться где угодно и разбрасывать опасные ловушки. Не заметив которые, можно погибнуть. Главная проблема – ограниченная видимость своего подразделения, и руководить операцией сложно. На противника идут на боевой технике и со стрелковым оружием.

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За выполнением задач следит почти 300 военных. Это командиры батальонов и дивизионов. Они делятся опытом, как выполнить боевые задачи с минимальными потерями для своего подразделения.

Теперь на пути водная преграда. И армейцы за считанные минуты форсируют неизвестный им водоем. Под воду погружались на танках, задействовали и другую боевую технику.

Собрание продолжались три дня. За это время военные усвоили и теорию, и практику. Теперь офицеры вернутся в свои подразделения, чтобы передать им наработанный опыт и применить его при ведении боевых действий на востоке нашей страны.

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Опубликовано Июнь, 16 в 21:44



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