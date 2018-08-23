Военный парад, забег в вышиванках и фестивали: куда пойти на День независимости

250 единиц техники, 4 с половиной тысячи военных. В 10:00 на Майдане – главное событие этих выходных – праздничный парад. Как только военные пройдут по центру, возле речного вокзала соберутся яхтсмены. В полдень здесь стартует Открытая Киевская регата. Любители спорта могут поддержать и уже традиционный “Забег в вышиванках». Он стартует в 9 часов утра с Русановки. А мечтателям понравится выставка цветов на Певческом поле.

Во Львове на этих выходных ожидают карнавал. Здесь состоится фольклорный фестиваль Этновир. По центральным улицам в национальных костюмах будут дефилировать коллективы из Украины, Латвии, Италии, Индонезии и Египта. Перед львовским оперным театром выступят украинские группы, в частности «Гайдамаки», «От Винта» «Зе Хардкис». А когда город погрузится в сумерки, на фасаде Ратуши устроят световое шоу, во время которого воссоздадут важнейшие события последних 27 лет.

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В Одессе на Приморском бульваре пройдет юбилейный 10-й Вышиванковый фестиваль. Мастера со всей страны представляют украинскую одежду, украшения и национальную символику. А после местные советуют посетить известные одесские пляжи. Рестораторы призывают насладиться традиционными одесскими блюдами.

Гостей со всех регионов ждут завтра в столице на Олимпийском. В 20:00 здесь начнется концерт группы Океан Эльзы. Крымчанам с украинскими паспортами вход бесплатный. Завтра ожидают более 70 тысяч гостей. А сегодня – домонтируют сцену. И почти в каждом городе Украины – уже завтра десятки развлекательных мероприятий. Главная задача – выбрать самые интересные. И с удовольствием провести последние выходные этого лета.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какой будет погода на День независимости

Опубликовано Август, 23 в 17:49



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