Возраст подразделения – от 18 до 60 лет: как проходят сборы резервистов Нацгвардии

Никаких классных комнат, только полигон. Здесь на протяжении двух недель будут учиться, и оттачивать умения резервисты из подразделения Национальной гвардии Украины. Требования усиленные, без поблажки на возраст.

Это первые учения резервистов Нацгвардии из Запорожской области, проходят на новейшем полигоне, построенном по стандартам НАТО.

Ранее для таких тренировок приходилось ехать в Киевскую, Николаевскую или Львовскую область. Теперь полигон для нацгвардийцев под Запорожьем хорошо оснащен. Здесь есть отдельные участки для стрельб, работы с техникой, занятий по тактической медицине, а также полоса препятствий.

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Почти из сотни бойцов Запорожского резерва Национальной гвардии 90% принимали участие в антитеррористической операции.

Юрий Захаров попал на Приморское направление еще в первой волне мобилизации в 2014. Говорит, труднее всего было психологически перейти от мирной жизни в настоящие боевые условия.

Сейчас, по словам Юрия, Нацгвардия готова к новым задачам. В ее ряды вступают молодые люди, с желанием защищать страну. Инна только недавно подписала контракт, стала резервистом.

В гражданской жизни она медсестра-анестезист. В Нацгвардии – санинструктор. Девушка впервые в жизни надела бронежилет и взял в руки автомат. Говорит, трудно, но обещает стараться.

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Опубликовано Июль, 18 в 21:54



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