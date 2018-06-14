Восемь подруг Оушена вышли в украинский прокат
В украинском кино сегодня премьера долгожданной приключенческой комедии – Восемь подруг Оушена.
Лента продолжает тему известного фильма Одиннадцать друзей Оушена. Но теперь за дело берутся женщины.
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В новом фильме сыграли признанные звезды Голливуда – Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, а также певица Рианна. Мировая премьера состоялась на прошлой неделе. И кино уже получило рекордные сборы. Только за неделю проката более 40000000 долларов.
К слову, долгожданный фильм Суперсемейка 2 выходит в украинский прокат 14 июня.
2018-06-14
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