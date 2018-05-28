Отечественная малая авиация: как изготавливают и цена сверхлегких самолетов

Наши соотечественники завоевали мировой рынок сверхлегких самолетов. На них поднимаются в небо спортсмены, туристы или ученики летных школ.

Ежегодно планетой разлетается сотня таких металлических “птичек”. И это еще не предел.

Для изготовления украинских сверхлегких машин используют специальную авиационную сталь. На современных автоматизированных станках ей предоставляют нужных форм с точностью до миллиметра.

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Рядом – грунтуют крылья и собирают каркасы. На финише же выходят красавцы по цене нового авто – от 45 тысяч евро. Но в отличие от автомобиля, этот самолет в разы легче.

К слову, как и где получить средства на установку энергосберегающего оборудования.

Опубликовано Май, 28 в 14:16



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