Собственная стратегия развития – что должны сделать новые лица в политике Украины

Сегодня участникам телепроекта Новые лидеры, который выходит уже на финишную прямую, читала открытую лекцию главный редактор издания Зеркало Недели Юлия Мостовая. Тема лекции: Главные особенности политики по-украински, однако общение вышло за установленные рамки. Госпожа Мостовая советовала молодым лидерам учиться объединяться, искать единомышленников, брать на себя ответственность, мыслить масштабно и стратегически.

Она призвала их думать о том, как превратить Украину в государство, где люди будут жить, а не выживать. Потому что когда люди выживают – у них проявляются худшие стороны – хитрость, жадность, наглость и безответственность, а там где люди живут достойно – достойным есть и весь окружающий мир.

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Совокупность коррупционных и коммерческих пирамид. Система, обеспечивающая интересы чиновников, а не граждан. Так описывает современную украинскую власть главный редактор еженедельника “Зеркало недели” Юлия Мостовая. На грядущих парламентских выборах – предупреждает Мостовая – Кремль попытается “протянуть” в Верховную Раду пророссийское большинство. И хотя противостоять Москве нам помогает Запад, терпение его может скоро лопнуть – ведь много обещаний, данных международным партнерам, украинская власть – не выполняет.

В этих условиях Украине особенно не хватает собственной стратегии развития – не навязанной Россией или с Западом, а разработанной собственными силами, теми, кто готов брать ответственность на себя и кто готов преодолевать новые вызовы. И как новым лицом в старой политике выстоять – об этом известная журналистка говорила с участниками проекта “Новые лидеры”. Изменить качество современной власти может каждый из нас – говорит Юлия. Делать это не обязательно на высоких уровнях – достаточно начать с локального. Однако, для этого нужны настоящие социальные лифты.

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Опубликовано Август, 14 в 17:38



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