ВМС были готовы снести Тузлу с Земли. Как Украина сорвала блицкриг России в 2003

В октябре 2003-го украинцы разворачивали газеты с опаской. Там видели заголовки: «До войны с Россией осталось меньше километра». Читали угрозы Александра Волошина, главы администрации Путина, о том, что “Россия сбросит на Тузлу бомбу”. Сбросить бомбу соратник Путина пригрозил 20-го октября 2003-го. Это был пик конфликта.

Его начало – за месяц до того. Россияне стали возводить дамбу со своего берега Керченского пролива до нашего острова. Сооружение вырастало со скоростью сто метров в сутки. Стало понятно – Россия хочет перекроить границу. Соединив Тузлу со своим побережьем, Москва получила бы контроль над Керченским проливом и ее фарватером.

Соседи наступали не только бульдозерами. Катера ФСБ заходили в украинские территориальные воды, неподалеку активизировалась боевая авиация. Приближаясь к Тузле, россияне ударили пропагандой. Из громкоговорителей призвали не сопротивляться и не мешать строительству. Несмотря на протесты Верховной Рады, призывы Госдепартамента США, дамба росла.

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В Кремле знали, что реальное сопротивление может организовать только главнокомандующий, Президент Украины Леонид Кучма. А он почти на две недели вылетел в Латинскую Америку с несколькими государственными визитами. Кучма немедленно прервал дипломатическое турне.

На рассвете 23 октября президентский самолет завершил необычный рейс Бразилия – Симферополь. Глава государства сразу прибыл на Тузлу. Там создали оперативный штаб. На острове мгновенно развернули полноценный пограничный отряд. В Керченский пролив перебросили артиллерийские катера, авиацию перевели на боевое дежурство, морские пехотинцы в полной готовности ждали приказа. И он прозвучал.

Я сделал очень серьезное заявление: если так будет и в дальнейшем – будем стрелять. Откроем огонь. Я публично сказал об этом. Я должен был это сказать, – вспоминает Леонид Кучма.

Военные были готовы защищать украинскую землю. Был приказ Верховного главнокомандующего. Была решимость. А силы бы хватило. Очевидно, после этого в России поняли: блицкрига не получится. Дамба остановилась только в ста метрах к украинскому берегу. Россия согласилась на переговоры по Азовской акватории и Керченского пролива. Но выполнять договоренности не собиралась. Впоследствии это стало понятно.

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Опубликовано Август, 09 в 12:42



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