Вода станет важнее нефти! Исследования украинского ученого в Голландии

Голландия по площади не лидер в Европе, однако, по экспорту – одна из ведущих держав. Это стало возможным благодаря тому, что постоянно инвестируют в науку. Бизнес понимает – без ноу-хау в современном мире не выиграть конкуренции. Украинский ученый Геннадий Дончиць в Нидерландах имеет полную поддержку своего института, все инфраструктурные возможности для исследований и свободу выбора научных тем. Его цитируют ведущие мировые издания – он исследует поверхностные воды во всем мире.

В Голландии он уже более 10 лет – поэтому на работу, как и его коллеги, достается на велосипеде. По дороге проезжает многочисленные каналы. Еще больше воды на испытательном стенде его института – в бассейне имитируют океан, искусственно создают огромные волны, которые обрушивают на макеты портов. Таким образом, можно оценить уязвимость строительства против сил природы. Наработки голландцев востребованы по всему миру.

Геннадий работает не просто с бассейном, а с водами всего мира – с помощью спутниковых снимков выясняет, где возникает засуха. На его исследования опираются все ведущие издания мира.

Водные кризиса в Испании, Марокко, Индии и Ираке в зоне риска из-за высыхания водохранилищ. Резервуары могут полностью высохнуть.

Геннадий говорит, часто в этих странах нет дорогостоящей техники для измерения уровня воды, а также добраться до водохранилищ непросто. Поэтому эффективнее наблюдать через спутники. Прогнозы ученого: количество засух увеличиваться, а вода совсем скоро станет важнее нефти, поэтому, власть должна знать, как тратить каждый литр воды.

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Геннадий догадался использовать спутниковые снимки НАСА с помощью Google. Причем за последние несколько лет, он не просто ученый, но и программист, и знает, как обработать огромный объем информации. Теперь каждый может за несколько секунд увидеть, как менялась ситуация с водами за последние годы.

В качестве примера негативного влияния человека на природу показывает Аральское море – из окрестных рек забрали слишком много воды для орошения, и море исчезает.

Спутник может пригодиться и для правоохранителей – нелегальные шахты, или добыча янтаря, но главная цель показать места, из которых ушла вода – как вот у Днепра.

Свои исследования Геннадий начал в Киеве – изучал, как радионуклиды после аварии в Чернобыле распространяются реками. Переехал в Голландию, там большие возможностей.

Голландцы давно привыкли инвестировать в науку, ведь именно ноу-хау дают возможность выжить стране, половина территории которой ниже уровня моря.

К слову, на берегу Южного Буга построили незаконные коттеджи.

Опубликовано Июнь, 29 в 17:22



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