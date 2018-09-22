Водные преграды и разведка – военные учения на Волыне

На поле боя – ожесточенная битва, пока учебная. Бойцы горно-штурмовой бригады, заметив позиции врага, атакуют.

Противник занял оборону на берегу. Уничтожить врага пытаются силами артиллерии и армейской авиации. Преодолев водную преграду в наступление идут и бойцы горно-штурмовой бригады.

Доразведку осуществляет самолет Л-39 Альбатрос. Пехота же доставляет технику и личный состав через понтонную переправу. Под воду погружаются танки.

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Военные отрабатывают освобождение населенного пункта в зоне проведения операции объединенных сил – идут на штурм города. Это одно из самых опасных и ответственных задач в течение обучения для наших армейцев. Ведь нужно не навредить мирному населению.

За выполнением задач пристально следят военные атташе стран НАТО.

Эти бойцы только в мае вернулись с востока. Отдохнув, снова тренируются на полигоне. По результатам трех дней учений военные командиры ставят твердую 4.

К слову, танки, артиллерия и вертолеты: на Донбассе состоялись военные учения бойцов ООС.

Опубликовано Сентябрь, 22 в 16:08



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