Водяное под огнем, боевики используют новое оружие

Уже несколько суток под огнем боевиков находятся позиции украинских военных, и поселок Водяное на Приморском направлении. Накануне, обстрел здесь длился почти 5 часов и остановился сегодня утром.

На крайнем блок-посте перед Водяным ждет караван машин комитета Красного Креста. Они должны доставить скот, чтобы местные развивали хозяйства, но дорога пока закрыта. Российские оккупанты начали обстрелы позиций украинских военных и самого села около 9 утра. Небольшая передышка только после обеда.

Сколько снарядов выпустили боевики по Водяном сегодня – воины еще не считали. Накануне, обстрел здесь продолжался более 4-х часов. Били по поселку сразу, как минимум с трех точек. Оккупанты выпустили более сотни снарядов, в том числе и по артиллерии.

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Именно в Водяном фактически сплошные руины. Село под ударами с начала войны. Поэтому, найти здесь полностью сохранившиеся дома невозможно. Как говорят украинские армейцы, тихо в Водяном не было никогда, но в последний раз такую ​​плотность огня наблюдали прошлой зимой.

По словам наших ребят, именно на этом участке фронта враг начал применять и очень дорогое оружие. Российские бойцы применяли артиллерийские боеприпасы под названием Краснополь. Стоимость одного такого снаряда – до 70 тыс долларов. И они уж точно не хранились в шахтах Донецка.

В самом Водяном, несмотря на боевые действия, осталось с десяток мирных жителей, все пенсионеры.

Активизацию оккупантов близ Водяного украинские военнослужащие связывают с подвозом боекомплекта боевикам в так называемых гумконвоях, а также с ротациями, что сейчас происходят в оккупационных войсках. Впрочем, как говорят наши морпехи, на каждое действие – есть противодействие. И с ответом здесь долго не задержится.

К слову, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что развитие теробороны позволит создать многотысячный резерв для ВСУ и других силовых структур.

Опубликовано Июнь, 26 в 20:40



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