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Огневые точки в окнах, техника в ангарах: во что враг превратил рынок на Донбассе

На рынке Господар, в окрестностях оккупированной Ясиноватой, боевики в полный рост без бронежилетов ходят в прямой видимости украинских армейцев. Чувствуют себя свободно.

Когда-то оптовый рынок теперь стал настоящим укрытием для оккупационной армии. В окнах – огневые точки, в ангарах – спрятана техника.

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Боевики ведут огонь преимущественно утром. Пользуются тем, что на рассвете солнце слепит глаза армейцев, и те не могут засечь, откуда стреляют террористы.

К слову, как ВСУ отбивают высадку российских войск с моря.

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