Огненный торнадо в Великобритании: высотой с 16-этажку, тушили 12 часов
Уникальный природный феномен в Великобритании. Там пожарные тушили огненный торнадо.
Увидели его жители Вудвилля. Высота торнадо достигло 50 метров. Занялось возле местной фабрики пластмассы, и как объяснили ученые, огненный вихрь образовался из-за сочетания холодного и горячего воздуха.
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Тушили пламя с полсотни пожарных 12 часов подряд.
Сегодня Факты ICTV писали, как природа испытывает планету на прочность.
2018-08-08
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