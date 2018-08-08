Огненный торнадо в Великобритании: высотой с 16-этажку, тушили 12 часов

Уникальный природный феномен в Великобритании. Там пожарные тушили огненный торнадо.

Увидели его жители Вудвилля. Высота торнадо достигло 50 метров. Занялось возле местной фабрики пластмассы, и как объяснили ученые, огненный вихрь образовался из-за сочетания холодного и горячего воздуха.

Смотрите: 73 года после атомной атаки на Хиросиму: ежегодно жертв стает больше

Тушили пламя с полсотни пожарных 12 часов подряд.

Сегодня Факты ICTV писали, как природа испытывает планету на прочность.

Опубликовано Август, 08 в 21:49



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.