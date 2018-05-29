Волонтер из США поселился в селе и учит детей языку и музыке
Влюбленный в украинское село и его природу. Больше года 26-летний волонтер корпуса мира из США Майлз Грин помогает развивать молодежь в селе Носачов. Украину выбрал сознательно – душа лежала. Настойчиво ежедневно учит язык.
Как-то вместе со школьниками наткнулся на старые музыкальные инструменты в каморке. Вместе с детьми вернул их к жизни, не смог остаться равнодушным. Деньги на реанимацию гитар и барабанов собирали вместе.
Своей игрой и энтузиазмом Майлз поднял музыкальную волну, за несколько месяцев дети начали играть на барабанах, акустической, бас-гитаре и синтезаторе. Корпус мира выделил грант на новые инструменты.
В группе 6 участников, теорией овладевали параллельно с практикой.
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От этого кабинета школьников за уши не оттащишь. После уроков все собираються в Майлзовой мастерской.
В селе Майлз арендует дом и с гордостью показывает свою временную усадьбу. Волонтер в восторге от украинской природы. После работы на гамаке любит почитать любимую фантастику или автобиографические истории. А воду пьет прямо из колодца.
Летом парень будет работать в англоязычном лагере. А вскоре ждет в гости маму, с которой хочет поделиться украинскими красотами – вместе поедут в Карпаты.
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