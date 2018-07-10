Волонтерские службы и домашняя помощь – как живут пенсионеры в Греции

Почти все свое свободное время госпожа Аґелики уделяет цветам и канарейке. Поливать приходится дважды в день – в Греции лето жаркое, птица же хочет не только пищи, требует общения. А госпоже Аґелики больше и не с кем.

На почетном месте в гостиной свадебные фото многочисленных родственников, и их детские фотографии. Им не хватает времени, а ей – здоровья, чтобы справиться по хозяйству, у Аґелики артрит.

Поэтому дважды в неделю ее посещают социальные работники. Димитрис узнает что нужно, и отправит например уборщицу, а медсестра Марьялена тут же дома контролирует давление, может взять анализ крови.

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Она постоянно контактирует с врачом госпожи Аґелики. Берет у него рецепт и забирает лекарства в аптеке. И хотя это не входит в ее обязанности, часто покупает продукты. Социальная служба, где работают Димитрис и Марьялена – негосударственная. Существует на пожертвования неравнодушных людей. Ежедневно ее сотрудники посещают в городе Патра 50 подопечных.

Эта программа – бесплатная. Но она для пенсионеров и людей, которые физически не могут справиться, в случае, если у них совсем низкая пенсия. Госпожа Аґелики каждый раз очень ждет своих помощников. Они ей уже как родные.

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Опубликовано Июль, 10 в 18:57



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