Не деньгами едиными: как волонтеры помогают бойцам, больным и пожилым людям
Для Натальи Волошин благотворительность – это больше, чем просто перевод денег. Иногда важнее просто поговорить с теми, кому в жизни повезло меньше. Она одна из пяти помощников, которые еженедельно посещают 50 стариков. Наталья – участница проекта Домашняя опека при поддержке международного благотворительного фонда Каритас Украины. Для одиноких и малообеспеченных бабушек и дедушек девушка – ангел-хранитель. И в доме уберет, и лекарства принесет, и продукты купит.
В начале войны волонтеров было тысячи, с годами остались только самые преданные. Весь день на колесах и Евгений. Он работает курьером, однако большую часть времени уделяет благотворительному проекту Корок життя – собирает полезный пластик, отвозит его на перерабатывающее предприятие. Так собирают деньги больным с легочной гипертензией.
Читайте: Волонтеры: Чем ближе к передовой, тем хуже комплектация армии
Сделать доброе дело можно и для тех, кто далеко. Вместе с другими женщинами доцент кафедры аналитической химии Марта Ларук создала волонтерский центр – шьет защитные балаклавы, рукавицы и плащи для военных, плетет маскировочные сетки.
Даже если времени на большое добро не хватает, всегда можно стать частью маленького хорошего дела. Совмещать работу, личную жизнь и волонтерство непросто, но главное знать – для чего ты это делаешь.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как волонтеры создали уникальный беспилотник-разведчик
Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!