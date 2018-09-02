Не деньгами едиными: как волонтеры помогают бойцам, больным и пожилым людям

Для Натальи Волошин благотворительность – это больше, чем просто перевод денег. Иногда важнее просто поговорить с теми, кому в жизни повезло меньше. Она одна из пяти помощников, которые еженедельно посещают 50 стариков. Наталья – участница проекта Домашняя опека при поддержке международного благотворительного фонда Каритас Украины. Для одиноких и малообеспеченных бабушек и дедушек девушка – ангел-хранитель. И в доме уберет, и лекарства принесет, и продукты купит.

В начале войны волонтеров было тысячи, с годами остались только самые преданные. Весь день на колесах и Евгений. Он работает курьером, однако большую часть времени уделяет благотворительному проекту Корок життя – собирает полезный пластик, отвозит его на перерабатывающее предприятие. Так собирают деньги больным с легочной гипертензией.

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Сделать доброе дело можно и для тех, кто далеко. Вместе с другими женщинами доцент кафедры аналитической химии Марта Ларук создала волонтерский центр – шьет защитные балаклавы, рукавицы и плащи для военных, плетет маскировочные сетки.

Даже если времени на большое добро не хватает, всегда можно стать частью маленького хорошего дела. Совмещать работу, личную жизнь и волонтерство непросто, но главное знать – для чего ты это делаешь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как волонтеры создали уникальный беспилотник-разведчик

Опубликовано Сентябрь, 02 в 16:05



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