Волынская Швейцария: как доехать и маршруты по лесу

Вместо пляжного отдыха – путешествия по густым лесам. На Волыни набирает популярность так называемый “зеленый велотуризм”.

Под Луцком действует ботанический заказник, который в народе прозвали Волынской Швейцарией.

Для туристов там обустроили 10-километровый экомаршрут, идеальный для велосипедных и пеших прогулок.

Луцкая молодежь открыла для себя волынский лес, после работы ездят на велосипедах или на выходных, выезжают на поляны.

Сюда влечет пруд с дикими птицами, невероятные пейзажи, прохлада, а еще – покой и чистый воздух.

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Туристические экомаршрут разработали лесники. Деньги с посетителей не берут. Главное правило – не сорить и не разводить костры. На автомобилях на территорию – нельзя.

Это не только активный, но и познавательный отдых. Вдоль маршрута – краснокнижные растения, колодец с родниковой водой, лесная пасека, а на финише – вольеры с дикими зверями.

Веломаршрут подойдет и для детей, и для поклонников экстремальных прогулок. Так людей приучают не уничтожать лес.

Экологический отдых волыняне оценили. Каждые выходные здесь – сотни людей. К Волынской Швейцарии едут и молодые, чтобы сделать незабываемые свадебные фото на природе.

К слову, в Киеве горит 3 га лесопарковой зоны.

Опубликовано Июнь, 12 в 13:45



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